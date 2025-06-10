Шубенков об «Олимпиаде на стероидах»: «В какой-то момент серьезно задумался об участии. 250 тысяч долларов призовых на дороге не валяются»

Когда-то был большим чемпионом, потом все пошло на спад, возраст давит, но силы еще есть. Почему бы такой финальный рывок на финиш и не сделать? Тем более читал о пловцах, которые вписались в эту историю, — одному из них столько же лет, сколько и мне, но он давно завязал, а тут «развязал» ради этих Игр.