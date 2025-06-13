Месси и квотербек «Канзаса» Махоумс снялись в ролике adidas. Спортсмены обменялись игровой формой с автографами

Надпись в конце видео гласит: «Все мы нуждаемся в ком-то, кто заставит поверить, что у тебя получится». После этого спортсмены сходят с дорожки и жмут руки.
Фото: instagram.com/adidasfootball/
По сюжету Месси и Махоумс бегут на соседних дорожках в спортзале. Лионель нажимает на тренажере квотербека «Канзас-Сити» кнопку, ускоряющую дорожку. Патрик отвечает тем же. Подгоняя друг друга, они ускоряются до предельных скоростей.
Надпись в конце видео гласит: «Все мы нуждаемся в ком-то, кто заставит поверить, что у тебя получится». После этого спортсмены сходят с дорожки и жмут руки.
Фото: instagram.com/adidasfootball/