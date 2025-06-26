Бильярдистка Диана Миронова: «Для меня Медведева — олимпийская чемпионка. За всю ту историю, которую я знаю»

— В бильярде 70% зависят от психологии. Психология примерно одинаковая. Но так и во всех видах спорта. Без психологической подготовки очень сложно. Ты можешь быть физически и технически идеально подготовлен, но если есть провалы в психологии и этого не хватает, то ты не сможешь стать чемпионом, — сказала пятнадцатикратная чемпионка мира по русскому бильярду.