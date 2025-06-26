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Бильярдистка Диана Миронова: «Для меня Медведева — олимпийская чемпионка. За всю ту историю, которую я знаю»

Медведева стала второй на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, победу одержала другая российская фигуристка Алина Загитова.

Источник: Спортс"

— Какими видами спорта, помимо бильярда, интересуетесь?

— Я в принципе очень люблю спорт и все, что с ним связано. В фигурное катание лично я бы не пошла, но смотреть я его очень люблю. Считаю фигурное катание очень красивым видом спорта и невероятно сложным как психологически, так и физически. Еще очень люблю большой теннис. Он настолько динамичный и интересный — супер.

— Есть ли фавориты в фигурном катании?

— Женя Медведева. Для меня она олимпийская чемпионка, вот честно. За всю ту историю, которую я знаю.

— Есть ли схожести в фигурном катании и бильярде?

— В бильярде 70% зависят от психологии. Психология примерно одинаковая. Но так и во всех видах спорта. Без психологической подготовки очень сложно. Ты можешь быть физически и технически идеально подготовлен, но если есть провалы в психологии и этого не хватает, то ты не сможешь стать чемпионом, — сказала пятнадцатикратная чемпионка мира по русскому бильярду.

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