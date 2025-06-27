В России появилась первая национальная сборная по гонкам дронов

Вице-президент отметил, что федерация активно осваивает сферу фиджитал-спорта и реализует соревнования с использованием различных беспилотных летательных аппаратов. «Сейчас мы активно развиваем новые дисциплины, в том числе фиджитал-направление, где сочетаются симуляторы и офлайн-гонки. В настоящее время у нас восемь спортивных дисциплин, включая офлайн-гонки на различных квадрокоптерах. Соревнования проходят на дронах разных классов: от небольших моделей 75 класса весом до 250 г, до более крупных и быстрых — 200 и 300 классов. Квадрокоптеры этих классов способны разгоняться до 150−200 км/ч всего за секунду, поэтому подготовка пилотов требует серьезного подхода», — подчеркнул он.