В России появилась первая национальная сборная по гонкам дронов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первая сборная России по соревнованиям БПЛА утверждена Федерацией гонок дронов России. В настоящее время более 70 регионов уже аккредитованы областными федерациями, сообщил в рамках конференции «Развитие фиджитал-спорта как социокультурного феномена в инклюзивном обществе» первый вице-президент Федерации гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России Александр Котов.
«Буквально на днях мы утвердили первую в истории нашей страны сборную. В прошлом году прошел первый чемпионат России. Сейчас более 70 регионов уже аккредитованы региональной федерацией. Недавно вышло поручение президента РФ Владимира Путина о проведении Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов 2026 года совместно с Движением первых» — рассказал Котов.
Вице-президент отметил, что федерация активно осваивает сферу фиджитал-спорта и реализует соревнования с использованием различных беспилотных летательных аппаратов. «Сейчас мы активно развиваем новые дисциплины, в том числе фиджитал-направление, где сочетаются симуляторы и офлайн-гонки. В настоящее время у нас восемь спортивных дисциплин, включая офлайн-гонки на различных квадрокоптерах. Соревнования проходят на дронах разных классов: от небольших моделей 75 класса весом до 250 г, до более крупных и быстрых — 200 и 300 классов. Квадрокоптеры этих классов способны разгоняться до 150−200 км/ч всего за секунду, поэтому подготовка пилотов требует серьезного подхода», — подчеркнул он.
Котов также отметил, что в 2024 году в рамках Движения первых был запущен проект «Пилоты будущего», который за первый год привлек около шести тысяч участников, а в текущем году число зарегистрировавшихся выросло до 16 тысяч. «Основные соревнования проходят на разработанном совместно с ИТ-компанией техническом симуляторе, что позволяет участникам приобретать необходимые навыки и эффективно готовиться к реальным состязаниям. В 2023 году вид спорта “гонки дронов (беспилотных воздушных судов)” был официально включен Министерством спорта РФ во Всероссийский реестр видов спорта», — напомнил Котов.