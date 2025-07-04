Легков о встрече с Овечкиным на отдыхе: «Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Он везде хорош. Лыжники, конечно, лучше, но хоккеисты классные, все умеют»

— У нас идеально прошла встреча. Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Могу сказать, что он везде хорош. Собственно, как и все хоккеисты. Лыжники, конечно, лучше (улыбается), но парни-хоккеисты классные, все умеют.
Это здорово. Хоккей — хороший вид спорта, который развивает, мне кажется, всесторонне. На любительском уровне парни могут в любой спорт зайти и не потеряются, — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
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