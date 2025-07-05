Легков об Овечкине: «Есть такие мировые звезды, как Фелпс, Болт, Большунов, — и Александр такой же. Раз в сто лет рождаются такие спортсмены, перед ними надо преклоняться»

— Александр Овечкин в этом сезоне побил рекорд Гретцки. Что думаете об этом достижении?
— Я уже не раз говорил, что это просто какие-то невероятные вещи — то, что он делает в свои 39 лет. Возьму на себя смелость, потому что это мое личное мнение, и скажу так: есть такие мировые звезды, как Фелпс, Болт, даже Большунов, который в лыжных гонках, — и есть такой же Овечкин.
Раз в сто лет рождаются такие спортсмены, надо перед ними преклоняться, восхищаться ими и брать с них пример, — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
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