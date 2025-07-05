Легков о том, сможет ли Овечкин забить 1000 голов в НХЛ: «Ему все по силам. Невероятные вещи происходят именно с такими людьми»

— Как думаете, сможет ли Александр добраться до планки в 1000 голов в НХЛ?
— Судя по тому, как он добирался до этой планки, мне кажется, ему все по силам. Невероятные вещи происходят именно с такими людьми.
Я думаю, ему все по силам. Будем болеть и переживать за него, — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
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