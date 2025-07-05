Панов привел «Амкал» к чемпионству в Медиалиге и Кубке Лиги — в обоих случаях с первой попытки

В ноябре команда под руководством Панова выиграла Кубок Лиги, в финале одержав победу над 2Drots.
Таким образом, при Панове выиграл оба больших турнира под эгидой МФЛ.
Также в послужном списке Панова серебряные медали Суперкубка Медиалиги. В этом турнире «Амкал» сразу начинал с полуфинала, но в решающем матче уступил 2D.
Кроме того, «Амкал» в начале этого года добрался до финала медиалиги Казахстана, где проиграл «Броукам».
У Панова в «Амкале» уже четыре финала — в двух он одержал победу, в двух — проиграл.