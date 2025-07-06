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Маврин о победе в Медиалиге с «Амкалом»: «Я же говорил, что поставлю этот кубок. Отдайте Рябе квартиру!»

«Амкал» в финале в «Лужниках» одержал победу над «БроукБойз» (2:0).

Источник: Спортс"

— Ты самый титулованный игрок медиафутбола. Что чувствуешь?

— Чувствую, что не могу говорить — болею. Заболел, два дня в плохом состоянии. Ничего, завтра поеду работать с детьми.

— «Амкал» впервые чемпион Медиалиги.

— А когда не чемпион? Я же говорил, что поставлю этот кубок. Ну, чуть попозже, но поставили.

— МКС, МФЛ, трофеи, перстни. Что дальше?

— Рябе отдайте квартиру. Хоть какую-нибудь, пожалуйста.

— А тебе?

— Я себе купил. Просто закройте мне ипотеку, — сказал полузащитник «Амкала» корреспонденту Спортса«» Екатерине Бурделовой.

Маврин выиграл Медиалигу второй раз в карьере. Также у Василия есть победы на МКС и в Кубке Лиги.