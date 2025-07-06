Маврин о победе в Медиалиге с «Амкалом»: «Я же говорил, что поставлю этот кубок. Отдайте Рябе квартиру!»

— Ты самый титулованный игрок медиафутбола. Что чувствуешь?
— Чувствую, что не могу говорить — болею. Заболел, два дня в плохом состоянии. Ничего, завтра поеду работать с детьми.
— «Амкал» впервые чемпион Медиалиги.
— А когда не чемпион? Я же говорил, что поставлю этот кубок. Ну, чуть попозже, но поставили.
— МКС, МФЛ, трофеи, перстни. Что дальше?
— Рябе отдайте квартиру. Хоть какую-нибудь, пожалуйста.
— А тебе?
— Я себе купил. Просто закройте мне ипотеку, — сказал полузащитник «Амкала» корреспонденту Спортса«» Екатерине Бурделовой.
Маврин выиграл Медиалигу второй раз в карьере. Также у Василия есть победы на МКС и в Кубке Лиги.