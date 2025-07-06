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Павел Яковлев: «У “Амкала” ничего нового. ###### без мяча, вперед ###### и все. Мы играли лучше»

«БроукБойз» проиграли «Амкалу» в решающем матче в «Лужниках» — 0:2.

Источник: Спортс"

"Обидно так проиграть. Во втором тайме здорово выглядели, не забили просто.

Почему ушел с поля? В туалет захотел (смеется). Человек играет рукой, и мяч меняет направление. Неважно, остался он у нас или нет. Он дезориентировал другого футболиста. Как можно стоять в метре и не увидеть этого. Вася [Маврин] сам сказал, что он в шоке.

Незаслуженно проиграли? Создали много, но не забили. Надо пересмотреть будет. Имели проблемы с составом, выступили неплохо. Будем сильнее.

У «Амкала» ничего нового, все по-старому. ##### без мяча, вперед ###### и все. Грязно ли они играли? Да нормально. Мы были готовы к этому.

Мне кажется, мы лучше играли. Но когда игрок играет рукой, надо сразу свистеть. Люди к этому идут по семь игр, три месяца готовились. Мы в декабре начали готовиться«, — сказал хавбек “Броуков” в интервью корреспонденту Спортса»" Фирузу Анвари.