Павел Яковлев: «У “Амкала” ничего нового. ###### без мяча, вперед ###### и все. Мы играли лучше»

Почему ушел с поля? В туалет захотел (смеется). Человек играет рукой, и мяч меняет направление. Неважно, остался он у нас или нет. Он дезориентировал другого футболиста. Как можно стоять в метре и не увидеть этого. Вася [Маврин] сам сказал, что он в шоке.