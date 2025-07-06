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Фейт Кипьегон побила свой мировой рекорд на 1500 м

На этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине Кипьегон преодолела дистанцию за 3.48,68, что является лучшим результатом в истории.

Источник: Спортс"

Прошлый мировой рекорд также принадлежал Кипьегон (3.49,04) и был установлен 7 июля 2024 года в Париже.

Фейт Кипьегон 31 год, она является трехкратной олимпийской чемпионкой на 1500 м.