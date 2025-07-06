Ильхам Озбилен о победе на «Белых ночах»: «В России я третий раз, но победа в марафоне первая. До этого бегал 800, 1500 м»

В России я третий раз, но победа в марафоне первая. До этого бегал 800, 1500 м.
Погода? Я понимал, куда я еду, так что психологически был готов к тому, что меня ожидает. Видами города, конечно, насладился", — рассказал Ильхам Озбилен.
"Я из Кении, но представляю Турцию. Очень благодарен тому, что сейчас здесь, и что победил в марафоне. С самого начала своей подготовки я шел к тому, чтобы победить.
В России я третий раз, но победа в марафоне первая. До этого бегал 800, 1500 м.
Погода? Я понимал, куда я еду, так что психологически был готов к тому, что меня ожидает. Видами города, конечно, насладился", — рассказал Ильхам Озбилен.