Ильдар Миншин: «Очень быстрые секунды показал для себя. Спасибо, конечно, зарубежным ребятам, что меня протащили»

Спасибо, конечно, зарубежным ребятам, что меня протащили. Пытались, правда, меня скинуть, но у них не получилось. За 4 километра все-таки убежали — я на пункте питания заковырялся немного. Пока искал свою бутылку, они уже сделали отрыв. Но потом старался этот отрыв держать. Он все-таки рос, но я все равно дотерпел.