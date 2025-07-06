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Ильдар Миншин: «Очень быстрые секунды показал для себя. Спасибо, конечно, зарубежным ребятам, что меня протащили»

Миншин стал лучшим из россиян на марафоне.

Источник: Спортс"

"Очень доволен, очень рад, пробежал по личному рекорду, очень быстрые секунды показал для себя.

Спасибо, конечно, зарубежным ребятам, что меня протащили. Пытались, правда, меня скинуть, но у них не получилось. За 4 километра все-таки убежали — я на пункте питания заковырялся немного. Пока искал свою бутылку, они уже сделали отрыв. Но потом старался этот отрыв держать. Он все-таки рос, но я все равно дотерпел.

Ночью бегу первый раз, это у меня 11-й марафон. Но все сложилось, все получилось. Готовился как обычно, утром потренировался и все.

Погода не помешала. Думали, что сильный будет дождь, но все нормально", — рассказал Ильдар Миншин.