Ильдар Миншин: «Очень быстрые секунды показал для себя. Спасибо, конечно, зарубежным ребятам, что меня протащили»

"Очень доволен, очень рад, пробежал по личному рекорду, очень быстрые секунды показал для себя.
Спасибо, конечно, зарубежным ребятам, что меня протащили. Пытались, правда, меня скинуть, но у них не получилось. За 4 километра все-таки убежали — я на пункте питания заковырялся немного. Пока искал свою бутылку, они уже сделали отрыв. Но потом старался этот отрыв держать. Он все-таки рос, но я все равно дотерпел.
Ночью бегу первый раз, это у меня 11-й марафон. Но все сложилось, все получилось. Готовился как обычно, утром потренировался и все.
Погода не помешала. Думали, что сильный будет дождь, но все нормально", — рассказал Ильдар Миншин.