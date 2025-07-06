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Дина Александрова: «В середине марафона мне прям реально было плохо, пришлось чуть-чуть сбавить. И на 34 км я взбодрилась»

Александрова стала лучшей россиянкой на дистанции.

Источник: Спортс"

"Очень довольна и результатом, и бегом. Первая половина получилась как я и рассчитывала, вторая половина всех немножечко подкосила и меня тоже. Погода хорошая, беговая, не жарко. В принципе, довольна.

Я ни на кого не обращала внимания, впереди видела всех эфиопок. А так смотрела на свое самочувствие. Честное признание — в середине мне чуть-чуть поплохело, скажем так. Мне прям реально было плохо, пришлось чуть-чуть сбавить, отпустить. И на 34 км я взбодрилась. Проснулась на 38-м и понимаю, что надо немного поработать.

Уже вижу Луизу Дмитриеву рядом. И все, я отключилась, считала до пяти просто. Ни на кого не обращала внимания, просто бежала и смотрела вперед. Я ее обошла на 40-м километре. И смотрю — вторая девочка уже рядом. И я такая: ну все, уже не хочется, дайте мне финиш скорее, я хочу домой, хочу в тепло", — рассказала Дина Александрова.