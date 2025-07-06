Дина Александрова: «В середине марафона мне прям реально было плохо, пришлось чуть-чуть сбавить. И на 34 км я взбодрилась»

Уже вижу Луизу Дмитриеву рядом. И все, я отключилась, считала до пяти просто. Ни на кого не обращала внимания, просто бежала и смотрела вперед. Я ее обошла на 40-м километре. И смотрю — вторая девочка уже рядом. И я такая: ну все, уже не хочется, дайте мне финиш скорее, я хочу домой, хочу в тепло", — рассказала Дина Александрова.