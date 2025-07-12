Финн Расселл продлил контракт с «Батом» и стал самым высокооплачиваемым регбистом мира

Клуб развивается, и с приходом молодых игроков в команду наша вера и уверенность в успехе только крепнут. Также к нам присоединились несколько блестящих новичков, которые станут отличным дополнением к команде, и я с нетерпением жду начала следующего сезона", — сказал Расселл.