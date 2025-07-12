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Финн Расселл продлил контракт с «Батом» и стал самым высокооплачиваемым регбистом мира

32-летний шотландский регбист продлил контракт с «Батом» — он заработает 3 млн фунтов стерлингов за три года (317 млн рублей или 4 млн долларов).

Источник: Спортс"

Игроком Британских и Ирландских львов также интересовались «Расинг 92» и «Бристоль».

Расселл перешел в «Бат» в 2023-м. За это время спортсмен набрал 420 очков и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона в Premiership Rugby. Вместе с клубом он выиграл чемпионат и Кубок вызова.

«Мне очень понравилось время, проведенное здесь, в “Бате”. Это отличная команда и отличный клуб. За последние пару лет мы прошли долгий путь, и я с нетерпением жду возможности остаться здесь и посмотреть, чего клуб сможет еще добиться.

Болельщики у нас просто великолепны с тех пор. Мы добились больших результатов, и это наш способ отблагодарить болельщиков.

Клуб развивается, и с приходом молодых игроков в команду наша вера и уверенность в успехе только крепнут. Также к нам присоединились несколько блестящих новичков, которые станут отличным дополнением к команде, и я с нетерпением жду начала следующего сезона", — сказал Расселл.

«Не думаю, что мы когда-нибудь догоним футбол». Интервью одного из лучших регбистов мира.