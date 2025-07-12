Овечкин получил кий от чемпиона мира по бильярду Абрамова. Форвард «Вашингтона» взамен подарил клюшку

"Познакомился с фантастическим спортсменом и не менее крутым человеком Александром Овечкиным. Легенда спорта!
Спасибо за такой подарок", — написал четырехкратный чемпион мира по пирамиде (русскому бильярду).
Фото: t.me/ovigr8official.
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