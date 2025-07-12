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Овечкин получил кий от чемпиона мира по бильярду Абрамова. Форвард «Вашингтона» взамен подарил клюшку

Бильярдист Иосиф Абрамов рассказал об этом в своих соцсетях. В ответ он получил клюшку от форварда «Вашингтона».

Источник: Спортс"

"Познакомился с фантастическим спортсменом и не менее крутым человеком Александром Овечкиным. Легенда спорта!

Спасибо за такой подарок", — написал четырехкратный чемпион мира по пирамиде (русскому бильярду).

Фото: t.me/ovigr8official.

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