Евгения Чикунова: «После вчерашнего золота в эстафете зарядилась энергией, поэтому с боевым настроем начинаем борьбу на 200 м»

Энергия передалась на всю команду. К сожалению, из-за того, что мне нужно было готовиться к 200-метровке, я физически не могла присутствовать на трибунах. Смотрела соревнования из своего номера. С какой-то стороны грустно, что не видела это все вживую", — сказала Чикунова.