Евгения Чикунова: «После вчерашнего золота в эстафете зарядилась энергией, поэтому с боевым настроем начинаем борьбу на 200 м»

"С хорошим настроением выходила в бассейн. После вчерашней золотой медали в эстафете зарядилась энергией, поэтому максимально с боевым настроем начинаем борьбу на 200 м.
Энергия передалась на всю команду. К сожалению, из-за того, что мне нужно было готовиться к 200-метровке, я физически не могла присутствовать на трибунах. Смотрела соревнования из своего номера. С какой-то стороны грустно, что не видела это все вживую", — сказала Чикунова.
? «Нет слов, безумие». Россия выиграла эстафету на ЧМ!
С трибун нельзя было кричать «Россия» — и мы просто орали! Я смотрел победную эстафету с нашими.