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Николай Осипов: «В седьмом сезоне Медиалиги появится новый клуб с философией и концепцией»

«Я считаю, что команда-новичок должна приходить не за месяц до старта сезона, а раньше. Есть всем максимально понятный человек, и он делает команду. Он говорит: “Я в Кубок Лиги, который через месяц, не стремлюсь.

Источник: Спортс"

«Я считаю, что команда-новичок должна приходить не за месяц до старта сезона, а раньше. Есть всем максимально понятный человек, и он делает команду. Он говорит: “Я в Кубок Лиги, который через месяц, не стремлюсь. Я хочу сделать крутой бренд, крутой коллектив. Я готовлюсь к седьмому сезону”.

Я понимаю, что он это делает за полгода до сезона. Скоро объявит о команде, о составе и начнет делать крутой контент. Потому что он пришел с философией и концепцией. Не когда ты каждый сезон меняешься: «Сегодня я — “Аякс”. У меня будут играть пацаны Ю-21. Завтра я — “Спартак”. У меня будут играть все, кто более за красно-белых. Послезавтра я — “Титан”. Соберу состав, с которым выигрывал чемпионат мира в ЛФЛ.

Когда ты так виляешь, то перестаешь быть интересен аудитории. Не раскрывая своих футболистов, не раскрывая философию, не рассказывая, что ты за клуб и почему ты медиа. Тогда ты вынужден переплачивать за футболистов с медийным статусом", — сказал президент WINLINE Медиалиги.

Ранее Осипов озвучивал планы провести новый сезон в закрытом формате на 10−12 команд.