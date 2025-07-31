Николай Осипов: «В седьмом сезоне Медиалиги появится новый клуб с философией и концепцией»

Я понимаю, что он это делает за полгода до сезона. Скоро объявит о команде, о составе и начнет делать крутой контент. Потому что он пришел с философией и концепцией. Не когда ты каждый сезон меняешься: «Сегодня я — “Аякс”. У меня будут играть пацаны Ю-21. Завтра я — “Спартак”. У меня будут играть все, кто более за красно-белых. Послезавтра я — “Титан”. Соберу состав, с которым выигрывал чемпионат мира в ЛФЛ.