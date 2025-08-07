Дмитрий Губерниев: «Сейчас понятно, что если человек против выступления россиян на крупных стартах, то он просто дурак или ищет какую-то выгоду»

Сейчас понятно, что если человек против выступления на крупных стартах, то он просто дурак или ищет какую-то выгоду. Мы видели прекрасные взаимоотношения спортсменов из России и других стран на чемпионате мира, селфи на пьедестале и так далее. Спорт тут действительно выступил как посол мира и дружбы. Дух единения и братства был виден во всей красе.