Федор Иванов после рекорда России: «В начале сезона я бы всю “Бриллиантовую лигу” выкосил и денег бы сколько уже заработал. Больно и обидно, что мои годы вот так уходят»

— Как, по‑твоему, [чемпионы мира] Вархольм, дос Сантос и эти все ребята из 47 катают по пять лет уже?
— Давайте будем честны, я думаю, что там хорошая подготовка во всех планах. Не буду говорить, в каких, думаю, многие понимают, что они там делают: конечно же, массажисты, крепко спят, едят салаты. Это, конечно, шутки шутками, но все сами понимаете, как бы очевидно.
— А ты свой предел где видишь?
— Я думаю из 47. Я думаю, мой предел — 46,50. Ну, это на данный момент. Думаю, из 47 будет. Ну, в ближайшие несколько лет.
— Совсем не веришь, что будет чемпионат мира в Пекине?
— Я не думаю, что нас допустят. Но будем честны, кстати, с этим результатом я могу бороться в финале. Понятное дело, за призы вряд ли, но за четверку я могу бороться. Тем более там другая электроника, другие конкуренты. Я однозначно там скину еще. Но из‑за того, что пик был сюда [к чемпионату России], уже нет смысла в этом ЧМ для меня.
— Но вся «Бриллиантовая лига» бы твоя сейчас была.
— Я знаю, смотрел результаты. В начале сезона я бы всю «Бриллиантовую лигу» выкосил и денег бы сколько уже заработал. Да, конечно, мне больно и обидно, что мои годы вот так уходят. И хоть мне 23, но я очень верю, что World Athletics нас когда‑то допустит. И я покажу тот уровень, на который в действительности готов. Но готов сейчас я вот на этот. Если нас допустят, будет классно, если нет, то ничего не скажу.
— Вы сейчас дошли пика в рекордах, и без фармподдержки нового рекорда мы не увидим?
— Увидим, конечно. Я доказал, что и на чистом бегу из 48. Какие вопросы? У меня тренер не верил, что можно бежать по международнику на чистом. Я — пример, — заявил Иванов.
Российские легкоатлеты с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой World Athletics.
Неужели в России научились быстро бегать? Что означают исторические рекорды на 100 и 400 м.