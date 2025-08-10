Ричмонд
Данил Лысенко: «Мне конкуренция помогает, но не всегда. Иногда бывает комфортнее прыгать, когда один остаешься в секторе»

Лысенко выиграл золото в прыжках в высоту с результатом 2,27 м.

Источник: Спортс"

"Падаю, не могу держать верхушку, как не пытался исправить — все равно вылазит эта ошибка. Было волнение, напряг внутри, который сбивал с толку. Но потом справился, на 2,33 уже не волновался.

Повезло с погодой, невероятная поддержка, мама, брат, жена тоже здесь, редко все собираются, маму хотел порадовать.

Буду в Екатеринбурге еще, последний старт сезона.

Мне конкуренция помогает, но не всегда. Иногда бывает комфортнее прыгать, когда один остаешься в секторе, все проблемы, все мысли откидываю и спокойно настраиваюсь на прыжки. А иногда бывает, что весело «зарубиться», в Бресте мне понравилось, спортивный дух раскрывается", — сказал Лысенко.

"Призовые за рекорды? Деньги приличные, но о мировом рекорде пока рано говорить. Очень хочу рекорд России.

Но если сравнивать между рекордами, даже Европы и мира и медалями чемпионата мира и Олимпиады, то медали. Медали для меня важнее«, — цитирует Лысенко “Чемпионат”.