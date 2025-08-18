В Москве прошла «Битва Беговых Клубов». Команда TRUNNERGANG стала первой в шведской эстафете и клубном зачете

Участники соревновались в следующих дисциплинах:
3000 м индивидуально (в составе бегового клуба);
шведская эстафета (1600 м +1200 м +800 м + 400 м);
эстафета (4 человека бежали по 100 м).
Результаты победителей и призеров:
3000 м, мужчины.
Илья Карнаухов — 8:01.
Евгений Валитов — 8:03.
Роман Минеев — 8:05.
Максим Якушев — 8:06.
Эдуард Батыршин — 8:08.
3000 м, женщины.
Светлана Аплачкина — 9:01.
Лилия Мендаева — 9:04.
Любовь Дубровская — 9:08.
Анна Щагина — 9:09.
Нигина Тухтаева — 9:28.
Шведская эстафета.
TRUNNERGANG (Дмитрий Агапов, Владислав Носков, Елизавета Головатая) — 10:13.
Беговой Университет (Платон Федосов, Максим Филимонов, Василий Сильвестров, Полина Хомякова) — 10:14.
Wolf Pack (Максим Якушев, Роман Минеев, Сергей Звонов, Мария Ольденбургер) — 10:28.
Беговой монастырь (Дмитрий Скороход, Максим Ликсаков, Илья Бакушев, Екатерина Слободкина) — 10:29.
DP gang (Иван Надоров, Андрей Мушкарин, Сергей Лекомцев, Анастасия Полегаева) — 10:45.
Эстафета (4×100).
Пыльные гантели — 43,02.
TRUNNERGANG — 43,10.
Уралхим Run Factory — 44,10.
Беговой университет — 44,22.
Молодые ветераны — 44,92.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.