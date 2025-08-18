Ричмонд
В Москве прошла «Битва Беговых Клубов». Команда TRUNNERGANG стала первой в шведской эстафете и клубном зачете

16 августа в Лужниках прошла «Битва Беговых Клубов» от организаторов «Пыльные гантели».

Источник: Спортс"

Участники соревновались в следующих дисциплинах:

3000 м индивидуально (в составе бегового клуба);

шведская эстафета (1600 м +1200 м +800 м + 400 м);

эстафета (4 человека бежали по 100 м).

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины.

Илья Карнаухов — 8:01.

Евгений Валитов — 8:03.

Роман Минеев — 8:05.

Максим Якушев — 8:06.

Эдуард Батыршин — 8:08.

3000 м, женщины.

Светлана Аплачкина — 9:01.

Лилия Мендаева — 9:04.

Любовь Дубровская — 9:08.

Анна Щагина — 9:09.

Нигина Тухтаева — 9:28.

Шведская эстафета.

TRUNNERGANG (Дмитрий Агапов, Владислав Носков, Елизавета Головатая) — 10:13.

Беговой Университет (Платон Федосов, Максим Филимонов, Василий Сильвестров, Полина Хомякова) — 10:14.

Wolf Pack (Максим Якушев, Роман Минеев, Сергей Звонов, Мария Ольденбургер) — 10:28.

Беговой монастырь (Дмитрий Скороход, Максим Ликсаков, Илья Бакушев, Екатерина Слободкина) — 10:29.

DP gang (Иван Надоров, Андрей Мушкарин, Сергей Лекомцев, Анастасия Полегаева) — 10:45.

Эстафета (4×100).

Пыльные гантели — 43,02.

TRUNNERGANG — 43,10.

Уралхим Run Factory — 44,10.

Беговой университет — 44,22.

Молодые ветераны — 44,92.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.