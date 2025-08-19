Ричмонд
Тренер по гимнастике из США приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления сексуального характера против детей

Об этом сообщила прокуратура штата Юта.

35-летний Адам Ричард Джейкобс был приговорен к тюрьме за противоправные действия сексуального характера. В частности, он признался в использовании скрытой камеры для съемки несовершеннолетних в номерах отелей и ванных комнатах. В ходе расследования было изъято около 120 таких видеозаписей.

В феврале 2025-го Джейкобс, который являлся сотрудником USA Gymnastics World, также признался, что перевозил несовершеннолетнего с целью совершения действий сексуального характера.

В дополнение к тюремному сроку тренер приговорен к пожизненному нахождению под надзором.