Тренер по гимнастике из США приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления сексуального характера против детей

35-летний Адам Ричард Джейкобс был приговорен к тюрьме за противоправные действия сексуального характера. В частности, он признался в использовании скрытой камеры для съемки несовершеннолетних в номерах отелей и ванных комнатах. В ходе расследования было изъято около 120 таких видеозаписей.