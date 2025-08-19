Томмазо Джакомель: «Начинаю сезон с целью выиграть общий зачет Кубка мира. Чувствую, что готов»

Лагрейд начнет сезон в ранге победителя (Кубка мира), но я бы назвал другого фаворита на бумаге: Эрик Перро. В чем его сила? Он не типичный француз, преисполненной национальной гордости — он наполовину норвежец, что дает ему дополнительное преимущество с точки зрения характера и генетики. Думаю, в долгосрочной перспективе он будет тем, кого придется побеждать. Его прогресс на стрельбище и лыжне толкает его в сторону того, чтобы быть абсолютной звездой.