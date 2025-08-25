WADA наказало 280 российских спортсменов

9 августа стало известно о том, что два российских спортсмена сумели доказать, что запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат мельдоний попал к ним в организм через молоко. Об этом рассказала отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.