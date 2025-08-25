Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Италия сыграет с Бельгией, США встретятся с Чехией, другие матчи

Чемпионат мира по волейболу-2025.
Женщины.
Группа А.
Швеция — Египет — 13.00.
Таиланд — Нидерланды — 16.30.
Положение в группе: Таиланд — 6 очков (2 игры), Нидерланды — 5 (2), Швеция — 1 (2), Египет — 0 (2).
Группа B.
Пхукет, Таиланд.
Италия — Бельгия — 13.00.
Куба — Словакия — 16.30.
Положение в группе: Италия — 6 (2), Бельгия — 6 (2), Куба — 0 (2), Словакия — 0 (2).
Группа C.
Чиангмай, Таиланд.
Франция — Греция — 12.00.
Бразилия — Пуэрто-Рико — 15.30.
Положение в группе: Бразилия — 5 (2), Франция — 4 (2), Пуэрто-Рико — 3 (2), Греция — 0 (2).
Группа D.
Накхонратчасима, Таиланд.
Аргентина — Словения — 12.00.
США — Чехия — 15.30.
Положение в группе: США — 6 (2), Аргентина — 3 (2), Чехия — 2 (2), Словения — 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.