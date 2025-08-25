Ричмонд
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Италия сыграет с Бельгией, США встретятся с Чехией, другие матчи

26 августа пройдут очередные матчи в группах A, B, C и D.

Чемпионат мира по волейболу-2025.

Женщины.

Группа А.

Швеция — Египет — 13.00.

Таиланд — Нидерланды — 16.30.

Положение в группе: Таиланд — 6 очков (2 игры), Нидерланды — 5 (2), Швеция — 1 (2), Египет — 0 (2).

Группа B.

Пхукет, Таиланд.

Италия — Бельгия — 13.00.

Куба — Словакия — 16.30.

Положение в группе: Италия — 6 (2), Бельгия — 6 (2), Куба — 0 (2), Словакия — 0 (2).

Группа C.

Чиангмай, Таиланд.

Франция — Греция — 12.00.

Бразилия — Пуэрто-Рико — 15.30.

Положение в группе: Бразилия — 5 (2), Франция — 4 (2), Пуэрто-Рико — 3 (2), Греция — 0 (2).

Группа D.

Накхонратчасима, Таиланд.

Аргентина — Словения — 12.00.

США — Чехия — 15.30.

Положение в группе: США — 6 (2), Аргентина — 3 (2), Чехия — 2 (2), Словения — 1 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.