Франциска Пройс: «У меня личные счеты с Олимпиадой. Хотела бы доказать, что и там я могу преуспеть»

"Прошлой зимой я поняла, что важно не идти на компромиссы. Это начинается с планирования тренировок, также речь идет о борьбе с инфекциями.

Источник: Спортс"

Хоть я и хотела бы нормально видеться со своими друзьями, начиная с октября я не буду встречаться ни с кем за пределами биатлона и моего ближайшего окружения. Иногда это тяжело, но я должна стоять на своем. Все остальное было бы слишком рискованно.

Я не чувствую никакого давления. Все, что происходит сейчас, — это просто дополнительный бонус. Для меня победа в общем зачете Кубка мира была величайшим достижением. Я этого добилась.

Но у меня все еще есть личные счеты с Олимпиадой — я хотела бы их свести и доказать, что и там я могу преуспеть", — сказала Пройс.