Егоров раскритиковал «Банку»: «10 болельщиков на трибуне — над этим нужно работать, а не над скетчами. У вас не рофлоклуб»

«Матч “Банки” и “СиндЕката” — это жуть. На секторе “Банки” 10−15 человек, у “Синдеката” — два или три человека. Это скудно и печально даже для малого “Москвича”. Если мы говорим о лице лиги, то матчи в верхней сетке с таким антуражем — это ужас.

Источник: Спортс"

Давайте такие матчи проводить где-нибудь на нейтральном поле, где нет трибун. Придет кто-нибудь посмотреть, как играет «Банка» — самая яркая команда медиафутбола, как говорят — а на трибунах 0 человек.

Может быть, реклама какого-то конкретного клуба не соответствует действительности и реальности? Может, «Банка» — действительно фарм-клуб «Амкала»? Или это клуб титульного спонсора лиги, поэтому он должен быть в верхней сетке?

Сотрудники «Банки» — это сотрудники «Амкала». Десять болельщиков — это люди, которые, возможно, остались после матча «Амкала». Над этим нужно работать, а не над скетчами. Мы говорим о футбольных клубах.

Они там говорят, что тренируются два раза в неделю. А в чем вы молодцы? У вас полный состав профессионалов! То, что вы не тренируетесь, — это ваша проблема! И это проблема лиги, что ваша команда не существует в круглогодичном графике. У вас не рофлоклуб, у вас футболисты играют«, — заявил президент “БроукБойз”.