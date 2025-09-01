Егоров раскритиковал «Банку»: «10 болельщиков на трибуне — над этим нужно работать, а не над скетчами. У вас не рофлоклуб»

Они там говорят, что тренируются два раза в неделю. А в чем вы молодцы? У вас полный состав профессионалов! То, что вы не тренируетесь, — это ваша проблема! И это проблема лиги, что ваша команда не существует в круглогодичном графике. У вас не рофлоклуб, у вас футболисты играют«, — заявил президент “БроукБойз”.