Сергей Шубенков: «В каждом обществе функционируют ритуалы перехода. Завершение карьеры — это та же самая смерть»

— Заканчивать всегда сложно. Недавно стал читать книжку «Тысячеликий герой». Про то, что у всех хороших фильмов, книг один и тот же по своей структуре сюжет. А начинается книга с того, что в каждом обществе функционируют ритуалы перехода. Обряды инициации, посвящение в охотники, в студенты. По факту это смерть и переход к новой жизни.