Александр Логинов: «До конца пока еще не вылечился. Надеюсь, 2−3 дня на восстановление — и буду готов выступать»

"Проблемы со здоровьем были, до конца пока еще не вылечился. Надеюсь, два-три дня на восстановление — и в выходные буду готов выступать.
Приоритетная задача на чемпионат России — отработать на максимум, если все получится, могут быть призы. На Кубке Содружества, хотя и сказывалась болезнь — я мог до последнего рубежа спокойно бороться за призы, и сейчас, надеюсь, будет не хуже.
У меня планируется еще беговой старт. Уже пробежал «Белые ночи», в конце сентября будет «Московский марафон».
Боюсь ли, что увлечение бегом может повлиять на подготовку к сезону? Я шел на это, понимал, что это опыт. Тем не менее я всегда очень много бегал и летом, и зимой. Да, конечно, была небольшая потеря в силовом компоненте — на роллеры встал только в августе, но считаю, что все будет хорошо, сейчас тренируюсь в полном объеме. К зиме я буду в хорошем состоянии", — сказал чемпион мира Логинов.