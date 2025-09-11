Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Логинов: «До конца пока еще не вылечился. Надеюсь, 2−3 дня на восстановление — и буду готов выступать»

11 сентября на Альфа-Банк Чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском пройдут индивидуальные гонки.

Источник: Спортс"

"Проблемы со здоровьем были, до конца пока еще не вылечился. Надеюсь, два-три дня на восстановление — и в выходные буду готов выступать.

Приоритетная задача на чемпионат России — отработать на максимум, если все получится, могут быть призы. На Кубке Содружества, хотя и сказывалась болезнь — я мог до последнего рубежа спокойно бороться за призы, и сейчас, надеюсь, будет не хуже.

У меня планируется еще беговой старт. Уже пробежал «Белые ночи», в конце сентября будет «Московский марафон».

Боюсь ли, что увлечение бегом может повлиять на подготовку к сезону? Я шел на это, понимал, что это опыт. Тем не менее я всегда очень много бегал и летом, и зимой. Да, конечно, была небольшая потеря в силовом компоненте — на роллеры встал только в августе, но считаю, что все будет хорошо, сейчас тренируюсь в полном объеме. К зиме я буду в хорошем состоянии", — сказал чемпион мира Логинов.