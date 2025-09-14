Ричмонд
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках с шестом, марафоне и стипль-чезе, женщины — на 100 м с/б и в метании молота

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025.

Токио, Япония.

Расписание финалов на 15 сентября.

Марафон, мужчины.

2:00.

Фавориты: Винсент Кипкемои Нгетич (Кения), Тадесе Такеле (Эфиопия), Дереза Гелета (Эфиопия), Тесфайе Дериба (Эфиопия), Эрик Киплагат Санг (Кения), Рета Кондо (Япония).

Прыжки с шестом, мужчины.

14:10.

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кертис Маршалл (Австралия), Менно Влон (Нидерланды), Рено Лавильени (Франция), Сэм Кендрикс (США).

Метание молота, женщины.

15:00.

Фавориты: Брук Андерсен (США), Анита Влодарчик (Польша), Кэмрин Роджерс (Канада), Деанна Прайс (США), Чжан Цзялэ (Китай),

3000 м с/п, мужчины.

15:55.

Фавориты: Уинфред Яви (Бахрейн), Фейт Черотич (Кения), Перут Чемутаи (Уганда), Дорис Лемнголе (Кения), Нора Джеруто (Казахстан), Сембо Алмаю (Эфиопия).

100 м с/б, женщины.

16:20.

Фавориты: Масаи Расселл (США), Грейс Старк (США), Тоби Амусан (Нигерия), Надин Виссер (Нидерланды), Акера Наджент (Ямайка), Даниэлль Уильямс (Ямайка), Алайша Джонсон (США), Дитаджи Камбунджи (Швейцария).

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямые трансляции — на «Матч! Арене» и «Матч ТВ».

