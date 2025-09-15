Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мамиашвили назвал неприемлемым поведение борца Мусукаева в поединке с японцем: «Свои эмоции надо сдерживать, находить в себе силы бороться»

На чемпионате мира по вольной борьбе в Загребе завершился турнир в категории до 70 кг. Представитель Венгрии Исмаил Мусукаев в ¼ финала уступил японцу Йосиносукэ Аояги, который позже завоевал золото.

Источник: Спортс"

Во время поединка японец, выполняя захват, неоднократно двигал тазом, что спровоцировало Мусукаева на потасовку.

«Такое поведение [Мусукаева] неприемлемо. Надо разбираться в этом. Я не карающий орган, но думаю, что по этому инциденту будет принято соответствующее решение. Свои эмоции надо сдерживать, находить в себе силы бороться», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В соцсетях Мусукаев написал, что действия японца были оскорбительными и задели его честь.

Борцов из России в других сборных все больше (уже 47): они обыгрывают наших на ЧМ и злят начальников.