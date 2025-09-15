Мамиашвили назвал неприемлемым поведение борца Мусукаева в поединке с японцем: «Свои эмоции надо сдерживать, находить в себе силы бороться»

Во время поединка японец, выполняя захват, неоднократно двигал тазом, что спровоцировало Мусукаева на потасовку.
«Такое поведение [Мусукаева] неприемлемо. Надо разбираться в этом. Я не карающий орган, но думаю, что по этому инциденту будет принято соответствующее решение. Свои эмоции надо сдерживать, находить в себе силы бороться», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В соцсетях Мусукаев написал, что действия японца были оскорбительными и задели его честь.
