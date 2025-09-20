Регбист «Стрелы-Ак Барс» Александру Колев дисквалифицирован на три игровые недели

«По итогам рассмотрения представленных документов, видеофрагментов, выслушав Александру Колева, КДК постановил: На 62-й минуте матча Чемпионата России по регби между “Стрелой-Ак Барс” и “Енисеем-СТМ”, игрок “Стрела-Ак Барс” Александру Колев совершил опасный захват, прямой контакт голова-голова.
Признать данное нарушение грубой игрой, п. 9.13 правил игры в регби (Игроку запрещается захватывать соперника рано, поздно или опасно). В связи с высокой скоростью, высокой степенью опасности, дисквалифицировать Колева А. сроком на 3 (три) игровые недели (три матча по регби, три игровых дня по регби 7, шесть игровых дня по пляжному регби).
В указанный период игрок не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также находиться в расположении команды (в технической зоне, раздевалке команды, принимать участие в разминке команды, в расположении тренерского штаба) при проведении матчей под эгидой Федерации регби России", — говорится в решении Контрольно-дисциплинарной комиссии.