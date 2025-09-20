Регбист «Стрелы-Ак Барс» Александру Колев дисквалифицирован на три игровые недели

Признать данное нарушение грубой игрой, п. 9.13 правил игры в регби (Игроку запрещается захватывать соперника рано, поздно или опасно). В связи с высокой скоростью, высокой степенью опасности, дисквалифицировать Колева А. сроком на 3 (три) игровые недели (три матча по регби, три игровых дня по регби 7, шесть игровых дня по пляжному регби).