Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Регбист «Стрелы-Ак Барс» Александру Колев дисквалифицирован на три игровые недели

Колев получил красную карточку в матче против «Енисея-СТМ» в 13-м туре PARI чемпионата России по регби.

«По итогам рассмотрения представленных документов, видеофрагментов, выслушав Александру Колева, КДК постановил: На 62-й минуте матча Чемпионата России по регби между “Стрелой-Ак Барс” и “Енисеем-СТМ”, игрок “Стрела-Ак Барс” Александру Колев совершил опасный захват, прямой контакт голова-голова.

Признать данное нарушение грубой игрой, п. 9.13 правил игры в регби (Игроку запрещается захватывать соперника рано, поздно или опасно). В связи с высокой скоростью, высокой степенью опасности, дисквалифицировать Колева А. сроком на 3 (три) игровые недели (три матча по регби, три игровых дня по регби 7, шесть игровых дня по пляжному регби).

В указанный период игрок не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также находиться в расположении команды (в технической зоне, раздевалке команды, принимать участие в разминке команды, в расположении тренерского штаба) при проведении матчей под эгидой Федерации регби России", — говорится в решении Контрольно-дисциплинарной комиссии.