Кубок мира по регби-2025 (жен). Финал. Канада сыграет с Англией, Новая Зеландия встретится с Францией в матче за 3-е место

Новая Зеландия и Франция сыграют в матче за 3-е место. Встречи пройдут 27 сентября.

Источник: Спортс"

Женский Кубок мира по регби-2025.

Бристоль, Англия.

Финал.

Канада — Англия — 18.00.

Матч за 3-е место.

Новая Зеландия — Франция — 14:30.

