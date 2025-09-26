Кубок мира по регби-2025 (жен). Финал. Канада сыграет с Англией, Новая Зеландия встретится с Францией в матче за 3-е место

Женский Кубок мира по регби-2025.
Бристоль, Англия.
Финал.
Канада — Англия — 18.00.
Матч за 3-е место.
Новая Зеландия — Франция — 14:30.
Регбистка укусила соперницу на Кубке мира — после этого отыгрались с 0:13!
Новая Зеландия и Франция сыграют в матче за 3-е место. Встречи пройдут 27 сентября.
Женский Кубок мира по регби-2025.
Бристоль, Англия.
Финал.
Канада — Англия — 18.00.
Матч за 3-е место.
Новая Зеландия — Франция — 14:30.
Регбистка укусила соперницу на Кубке мира — после этого отыгрались с 0:13!