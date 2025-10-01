Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маринов о чемпионате мира: «Сделаю все, чтобы пройти многоборье»

«Когда я подходил к тренерам, они говорили мне про снаряды, что я на чемпионате мира смогу сделать. Я спрашиваю: “А в многоборье вы меня не рассматриваете?” Они отвечают: “Ну, многоборье — куда там…”.

Источник: Спортс"

Я говорю: «На кольцах могу получить 12,1, остальное подтяну». Я сделаю все, чтобы пройти многоборье", — сказал Маринов.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.