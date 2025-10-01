Ричмонд
«Барселона» проиграла «ПСЖ» (1:2), пропустив решающий мяч на 90-й. В лайве на парижан давали 10.00

«Барселона» проиграла «ПСЖ» (1:2) в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ.

Каталонцы вышли вперед на 19-й минуте благодаря голу Феррана Торреса. «ПСЖ» ответил голом Санни Меюлю на 38-й минуте.

На 90-й минуте победный мяч забил форвард парижан Гонсалу Рамуш. В лайве на успех гостей давали коэффициент 10.00.