Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шиффрин об участии на Олимпиаде-2030: «Честно говоря, не знаю. Можно сказать, 50 на 50 — много факторов играют свою роль»

Зимние игры-2030 пройдут во Французских Альпах.

Сейчас американке Шиффрин 30 лет.

"Когда я завершу карьеру? Я не большой любитель цифр. Я совершенно не уверена. Олимпиада-2030? Честно говоря, не знаю. Можно сказать, 50 на 50. Столько факторов играют свою роль.

Я не вижу себя на соревнованиях в 40 лет, но меня вдохновляет успех спортсменов, которые могут выступать на таком уровне так долго, которые уходят из спорта и возвращаются. Это впечатляет и показывает, что все возможно.

Спорт — это прекрасная часть жизни. Мы можем им заниматься, и мы должны быть благодарны за это. Это привилегия, которую я никогда не принимаю как должное.

Что касается нового сезона, то я очень, очень довольна прогрессом, которого добились я и моя команда. Я очень благодарна за это", — рассказала двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин.