Иван Штыль: «Надеюсь, что сотрудничество у нас будет со всеми странами, и спорт будет вне политики. Мы этого достойны»

Я на сбор еще не поехал, потому что, как правило, я начинаю с ноября. Мне все-таки надо чуть больше времени для восстановления. Соревнования у нас в этом сезоне начнутся очень рано по нашему календарю. Уже в апреле будут отборочные соревнования на кубки мира, которых будет в этом году у нас три. Я надеюсь, что нас допустят до всех трех.