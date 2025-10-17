Ангелину Мельникову назвали суперзвездой гимнастики в анонсе чемпионата мира

«Суперзвезда женской гимнастики Мельникова была частью российской команды на Играх-2020, выигравшей золото. Гимнастка выиграла в Токио бронзу в личном многоборье. Также в 2021 году она выиграла титул абсолютной чемпионки мира, прервав 10-летнюю гегемонию гимнасток из США», — говорится в анонсе.