Юрий Кушнарев: «Это был сезон преодоления, где “Динамо” доказало, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса»

— Вы знаете, я принципиально не хочу выделять кого-то одного, потому что главным открытием сезона стал для меня наш коллектив в целом. Рост был общим. Если же говорить о вкладе конкретных игроков, то это, конечно, Дмитрий Пархоменко, давно не игравший в полную силу, набрал здесь отличную форму и блестяще проявил себя в решающих матчах.