Костюков о возвращении на поле: «На разминке болельщики впервые с ноября увидели меня в бутсах. Я сильно стрессанул, ушел в раздевалку и разрыдался»

Но получилось по-другому. Я понимаю, что матч с Lit Energy может стать последним в сезоне. Конечно, верил в «Амкал», но это плей-офф. Я боялся, что вообще не сыграю в этом году. Поэтому накануне матча с Lit Energy подошел к Николаичу [Панову, главному тренеру], сказал, что готов рискнуть. Он ответил: «Услышал тебя. Готовься — в зависимости от того, как будет складываться матч, могу выпустить».