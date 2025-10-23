Иван Гирев об Олимпиаде-2028: «Посмотрим, как будет, но я буду рад выступать в любом статусе»

Хотелось бы выступать со всеми атрибутами сборной. Посмотрим, как будет, но я буду рад выступать в любом статусе. Главное, чтобы запрос от международной федерации, WADA, МОК был положительным: «Допустили, все классно — приезжайте», — сказал серебряный призер Игр в Токио.
"С добрыми мыслями вспоминаю чемпионат мира в Сингапуре. Конечно, буря эмоций уже утихла. Но есть конкретный результат и технические нюансы, которые мы будем совершенствовать и достигать больших высот.
Успешное выступление в Сингапуре абсолютно точно подняло командный дух. Сборная достаточно сильно видоизменилась с последних международных выступлений, и такое хорошее начало сплотило нас.
Говорю не только о взаимоотношениях внутри команды, но и с руководством, и тренерами. Со всеми мы как одна большая команда.
Думаю, что следующие соревнования будут проходить в еще более комфортных условиях — мы все друг друга знаем и будем выдавать максимум«, — цитирует Гирева “Чемпионат”.