Вероника Степанова: «Все любители “спорта без политики” забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Деньги выделяет законодательная власть страны»

Я — никогда не забываю", — написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам Степанова.
Лыжник Коростелев о недопуске россиян: «Несмотря ни на какие обстоятельства в мире, я буду приверженцем фразы “Спорт вне политики”.
«Все любители “нейтральности” и “спорта без политики” в сборной забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Все мы — штатные сотрудники государственной организации “Центр подготовки сборных команд России”, деньги которому выделяет законодательная власть страны.
