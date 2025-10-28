«Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился. Чемпионат Европы был бы интереснее, если бы мы участвовали». Игрок сборной России Соколов о недопуске

Был хороший год для сборной России. Мы проработали то, что хочет от нас видеть тренер. В последнем [товарищеском] матче выиграли у Ирана (5:2), выиграли международный турнир в Таиланде. Надежда о допуске? Не мне об этом говорить. Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился«, — сказал нападающий сборной России и екатеринбургской “Синары” Соколов.