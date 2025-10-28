Ричмонд
«Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился. Чемпионат Европы был бы интереснее, если бы мы участвовали». Игрок сборной России Соколов о недопуске

С 21 января по 7 февраля в Латвии, Литве и Словении пройдет чемпионат Европы. Российские команды с 2022 года отстранены от участия.

Источник: Спортс"

"Чемпионат Европы будет интересным, но был бы еще интереснее, если бы сборная России участвовала. Но имеем то, что имеем. Фаворитов не имею, но поддержу Португалию, так как играл там, а также Армению и Белоруссию.

Был хороший год для сборной России. Мы проработали то, что хочет от нас видеть тренер. В последнем [товарищеском] матче выиграли у Ирана (5:2), выиграли международный турнир в Таиланде. Надежда о допуске? Не мне об этом говорить. Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился«, — сказал нападающий сборной России и екатеринбургской “Синары” Соколов.