Дмитрий Губерниев: «Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться»

"Да норм все! Главное — русских не пустить, молодых лыжников наших да паралимпийцев! Про лидеров и речи быть не может!
Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться… И бойкотами грозить…" — написал спортивный комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года. Против допуска выступала, в частности, норвежская федерация.
Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду.