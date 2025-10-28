Ричмонд
Дмитрий Губерниев: «Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться»

В частности, он прокомментировал информацию о том, что бюджет сборной Норвегии на два следующих сезона будет сокращен на 27 миллионов крон (примерно 2,3 млн евро) из-за убытков на домашнем чемпионате мира-2025.

"Да норм все! Главное — русских не пустить, молодых лыжников наших да паралимпийцев! Про лидеров и речи быть не может!

Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться… И бойкотами грозить…" — написал спортивный комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года. Против допуска выступала, в частности, норвежская федерация.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду.