Азамат о критике финала Кубка Лиги: «Не приезжайте, если вам скучно»

Что это за призыв «повкидывать друг на друга»? Чтобы вы прибежали и расхватали себе это в качестве контента? А в чем ваша работа заключается? Почему вы не готовитесь к матчам, вы же СМИ? А, или вы блогеры, когда вам удобно…?