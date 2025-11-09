Губерниев о Fan ID: «Не думаю, что хоккей или баскетбол сильно нуждаются в нем, но тенденции очевидны, не удивлюсь, если он будет на соревнованиях по гребле»

Надо как-то воспитывать и болельщиков — через хорошие примеры, и к футболистам применять санкции. Когда этот паренек дорастет до большого футбола, он эту специфическую культуру воспитывал с молодых ногтей — и у себя, и у своих болельщиков. Он был примером, но примером плохим, с точки зрения нормального человека.