Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц — 2-й, Хоффман — 3-й

Прыжки с трамплина.
Кубок мира.
Лиллехаммер, Норвегия.
Мужчины.
HS140.
1. Рею Кобаяси (Япония) — 290,5 балла (138,0 м + 139,5 м).
2. Домен Превц (Словения) — 287,3 (140,0 м + 139,0 м).
3. Феликс Хоффман (Германия) — 286,2 (139,0 м + 138,0 м).
4. Филипп Раймунд (Германия) — 285,4 (134,5 м + 137,5 м).
5. Штефан Крафт (Австрия) — 282,7 (135,5 м + 135,0 м).
6. Анже Ланишек (Словения) — 280,2 (138,5 м + 135,0 м).
7. Даниэль Чофениг (Австрия) — 271,4 (129,5 м + 137,5 м).
8. Ян Херль (Австрия) — 268,0 (136,5 м + 129,0 м).