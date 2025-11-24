Ричмонд
Ряба победил в голосовании болельщиков Media Football Awards в номинации Игрок года

Хавбек «Амкала» Ряба выиграл голосование болельщиков в номинации Игрок года WINLINE Media Football Awards-2025.

Источник: Спортс"

Он набрал 43% голосов. Вторым стал кипер 2Drots Дмитрий Ланадаков (18%). Замыкает тройку хавбек «Десятки» Данил Кленкин (14%).

Это не финальный результат премии. Помимо болельщиков голосовали эксперты и представители клубов. Их голоса суммируются с голосами болельщиков.

Финальные подсчеты огласят 30 ноября на церемонии Media Football Awards.

Помимо названной тройки, на приз претендуют Василий Маврин и Оле («Амкал»), Шера, Скоропуп (ФК «10»), Герас и Чиж (оба — «СиндЕкат»), Павел Яковлев («БроукБойз»), Прокоп («Банка»/ «Амкал»), Ренат Гайнуллин (Lit Energy).