Ряба победил в голосовании болельщиков Media Football Awards в номинации Игрок года

Он набрал 43% голосов. Вторым стал кипер 2Drots Дмитрий Ланадаков (18%). Замыкает тройку хавбек «Десятки» Данил Кленкин (14%).
Это не финальный результат премии. Помимо болельщиков голосовали эксперты и представители клубов. Их голоса суммируются с голосами болельщиков.
Финальные подсчеты огласят 30 ноября на церемонии Media Football Awards.
Помимо названной тройки, на приз претендуют Василий Маврин и Оле («Амкал»), Шера, Скоропуп (ФК «10»), Герас и Чиж (оба — «СиндЕкат»), Павел Яковлев («БроукБойз»), Прокоп («Банка»/ «Амкал»), Ренат Гайнуллин (Lit Energy).