Шорт-трек. Мировой тур. 4-й этап. Николаев выбыл в полуфинале, Серегина — в ¼ финала

Российские шорт-трекисты Даниил Николаев и Елена Серегина завершили выступление на четвертом этапе Мирового тура в Дордрехте (Нидерланды).

Николаев выбыл в ½ финала на дистанции 1500 м. В своем забеге полуфиналов россиянин финишировал пятым (2.15,665), но не смог квалифицироваться в финал В по времени.

Елена Серегина в ¼ финала на дистанции 1000 м получила пенальти.